«Манчестер Юнайтед» готов заплатить £ 40 млн за хавбека «Тоттенхэма» Дайера

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Эрик Дайер попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». Daily Mail сообщает, что манкунианцы готовы начать летнюю трансферную кампанию с покупки 23-летнего футболиста, которого оценивают в £ 40 млн.
В случае перехода Эрик Дайер займёт место Майкла Кэррика, чей контракт с «Манчестер Юнайтед» истекает грядущим летом и пока не продлён. Ранее 35-летний Кэррик сообщил, что может завершить карьеру, если не подпишет нового договора.
Что касается Дайера, то его контракт истекает лишь летом 2021 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 37 официальных матчах за «шпор» и отдал 2 результативных паса.