Заседание по заявлению о признании «Луча-Энергии» банкротом перенесено

Сегодня состоялось заседание арбитражного суда Приморского края по заявлению о признании «Луча-Энергии» банкротом. Представители клуба ходатайствовали об очередном переносе заседания, аргументируя суду свою просьбу тем, что в ближайшие дни за счёт субсидий и спонсорских взносов задолженность перед кредиторами будет погашена.
При этом, как и ранее, не было представлено каких-либо письменных доказательств. Юридическая фирма «Двитекс», представляя интересы кредитора, возражала против удовлетворения данного ходатайства, подчеркнув отсутствие правовых оснований для отложения судебного разбирательства.
Однако арбитражный суд Приморского края принял решение отложить судебное разбирательство и назначил судебное заседание на 12 апреля 2017 года, при этом суд предупредил ответчика о том, что подобное ходатайство должника удовлетворяется в последний раз ввиду наступления предельных сроков рассмотрения дела. Если до указанной даты клуб не выполнит своих обязательств, то суд имеет достаточные основания для признания его банкротом на следующем заседании, говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.