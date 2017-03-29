Бентеке: Азар сказал, что должен быть готов к матчу с «Кристал Пэлас»

Нападающий сборной Бельгии и «Кристал Пэлас» Кристиан Бентеке рассказал, что партнёр по национальной команде Эден Азар должен успеть восстановиться к очному матчу в АПЛ. 1 апреля «Челси», цвета которого защищает Азар, на «Стэмфорд Бридж» примет «Кристал Пэлас». Хавбек из-за травмы пропустил матч отборочного турнира ЧМ-2018 с Грецией (1:1) и товарищеский поединок с Россией (3:3).
«Он заходил к нам в раздевалку после матча с Грецией. Да, я думаю, он будет играть. Азар сказал, что мог выйти на поле в составе сборной, но боялся усугубить травму. Несколько дней отдыха — и он должен быть готов сыграть», — цитирует Бентеке Mirror.