Пахарь ушёл в отставку с поста главного тренера сборной Латвии

Латвийский специалист Марьян Пахарь подал в отставку с поста национальной сборной. Такое решение тренер принял после поражения в товарищеском матче с Грузией (0:5).
«Выражаем благодарность Марьяну Пахарю за проделанную работу и приложенные усилия на тренерском мостике латвийской национальной команды. Желаем удачи в будущем», — говорится в заявлении на официальном сайте латвийской федерации.
40-летний специалист руководил сборной Латвии с июля 2013 года. В отборе на ЧМ-2018 латвийцы потерпели четыре поражения в пяти матчах и с тремя очками занимают предпоследнее место в группе В.