Перед игроками «Луча-Энергии» погашены все задолженности, кроме премиальных

Полузащитник «Луча-Энергии» Алексей Ребко сообщил, что клуб погасил все задолженности по заработной плате перед футболистами, за исключением премиальных.
«Все задолженности перед футболистами «Луча-Энергии» были погашены, кроме премиальных», – сказал Ребко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.
Ранее сообщалось, что клуб «Луч-Энергию» могут признать банкротом. Сегодня по этому поводу состоялось заседание арбитражного суда Приморского края. Представители клуба ходатайствовали об очередном переносе заседания, аргументируя свою просьбу тем, что в ближайшие дни за счёт субсидий и спонсорских взносов задолженность перед кредиторами будет погашена.