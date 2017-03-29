Иньеста: свист с трибун не помогает Андре Гомешу

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста встал на защиту партнёра по команде Андре Гомеша, который в текущем сезоне часто подвергается критике со стороны болельщиков.
«У Гомеша есть много качеств, которые необходимы для того, чтобы стать важным игроком в большом клубе. Он должен продолжать прогрессировать. Нельзя допускать, чтобы молодые и талантливые ребята, которые приезжают из других стран, чувствовали себя некомфортно в нашей команде. Свист с трибун не помогает», — приводит слова Иньесты Sport.es.
Гомеш перешёл в «Барселону» летом 2016 года из «Валенсии» за € 55 млн, включая бонусы.