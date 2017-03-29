В Англии игрок любительского клуба во время матча угрожал расправой ножом фанату

Клуб «Собриджворт», который выступает в девятом дивизионе чемпионата Англии, пожизненно отстранил от выступлений за свою команду своего игрока после того, как тот во время матча угрожал расправой ножом фанату клуба соперника, сообщает The Guardian.
Арбитр приостановил матч «Собриджворта» с командой «Клэптон» в прошлую субботу на пятой компенсированной минуте встречи в связи с этим инцидентом. Сообщается, что во время встречи фанат «Клэптона» плюнул в игрока «Собриджворта», на что футболист разыскал нож и пригрозил болельщику расправой.
Отмечается, что «Собриджворт» не только пожизненно запретил игроку принимать участие в матчах за клуб, но и сотрудничает с полицией по данному инциденту. Футболисту грозит пожизненное отстранение от футбола и уголовная ответственность.