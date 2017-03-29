Перишич раскритиковал поле в Таллине после поражения Хорватии от Эстонии

Полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич раскритиковал поле, на котором его команда в товарищеском матче уступила со счётом 0:3 сборной Эстонии.
Встреча проходила на стадионе «Ле Кок Арена — Лиллекюла» в Таллине. В этом матче хорватский форвард Марко Пьяца получил травму крестообразных связок колена и выбыл до конца сезона. По мнению Перишича, президент Хорватского футбольного союза Давор Шукер должен лучше выбирать соперников для национальной команды.
«Поле, на котором мы играли, было недостойно профессионального футбола. Нет причин организовывать подобные игры. Я бы рекомендовал мистеру Давору Шукеру выбирать соперников получше с более хорошей инфраструктурой, потому что на таких ужасных полях мы потеряем больше игроков.
Самое главное поражение в этом матче – потеря Пьяцы. Поле было ужасным, это преступление», – цитирует Перишича Football Italia со ссылкой на Večernji.hr.