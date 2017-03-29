Райли: повторы должен смотреть главный арбитр, а не видеоассистенты

Глава судейского комитета Англии Майк Райли и директор Международного совета футбольных ассоциаций Дэвид Эллерей выступили за отмену практики использования видеоассистентов арбитров.
«Субъективные решения должны приниматься главными арбитрами, поскольку они чувствуют ход матча. Они могут принять решение, исходя из контекста игры. Поэтому мы должны решить, как можно сделать это максимально эффективно, не прерывая течения игры. Вопрос в том, как главному арбитру смотреть повторы, если на некоторых стадионах нет подходящих мониторов. Реально ли смотреть повторы сразу, не бегая к бровке? Мы должны провести эксперименты и принять решение, которое пойдёт на пользу футболу», — сказал Райли в интервью AP.
«Риццоли был назначен на финал чемпионата мира, поскольку он лучший арбитр. Но если два важнейших решения в матче принимает некий человек, просматривающий телеповторы, то главным судьёй становится именно он, а не тот, кто работает на поле», — добавил Эллерей.