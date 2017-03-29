Женская сборная России U17 не смогла пробиться в финальную часть ЧЕ-2017

Женская сборная России U17 в заключительном матче группы 5 элитного раунда отборочного турнира чемпионата Европы–2017 уступила сверстницам из Бельгии. Встреча проходила в Мартиге (Франция) и завершилась со счётом 2:0 в пользу бельгийских футболисток.
Таким образом, россиянки с тремя очками финишировали на третьем месте в турнирной таблице квартета и не смогли получить путёвку в финальную часть турнира, который пройдёт в Чехии в мае.
Женский футбол. Элитный раунд чемпионата Европы-2017 U-17
Россия – Бельгия 0:2 (0:1)
Голы: Бей-Тамсамани, 11 (0:1). Петри, 75 (0:2).
Итоговое турнирное положение в группе 5: 1. Франция – 6 очков (разница забитых и пропущенных: 7-1); 2. Бельгия – 6 (3-3); 3. Россия – 3 (2-6); 4. Греция – 3 (1-3).