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В Интернете высмеяли странный бюст Криштиану Роналду
29 марта 2017, среда. 19:47.
Футбол
Аэропорт острова Мадейра был назван в честь нападающего «Реала» и сборной Португалии
Криштиану Роналду
, и соответствующая церемония состоялась 29 марта.
Большое внимание пользователей Интернета привлёк странный бюст Роналду, установленный у терминала аэропорта.
В социальных сетях за сегодняшний день появилось много шуток и мемов, посвящённых этой скульптуре.
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
ФК Реал Мадрид
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29 марта 2017, среда
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