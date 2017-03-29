Азар: я бы хотел выучить китайский или японский язык

Полузащитник «Челси» и сборной Бельгии Эден Азар рассказал, сколько языков он знает и какие хотел бы выучить.
«Я говорю по-французски и по-английски. Я бы хотел выучить китайский или японский, потому что они решительно отличаются от остальных. Было бы неплохо понимать эти языки», — сказал Азар, а также поделился тем, в какие места из тех, где не бывал ранее, он хотел бы отправиться.
«За свою футбольную карьеру я много где побывал. Я был в Бразилии на чемпионате мира, но я бы хотел побывать и в других странах Южной Америки. В Аргентине, например, или в Чили. Также было бы здорово съездить в Мексику. Когда ты посещаешь страны с футбольной командой, всё обстоит иначе, потому что ты приезжаешь туда, чтобы тренироваться, играть и встретиться с болельщиками. Я стараюсь не уезжать далеко во время отпуска, потому что у меня есть маленькие дети, а это не позволяет путешествовать с размахом. Где бы хотел жить по окончании игровой карьеры? Не знаю, трудно сказать. Может быть, я буду жить в Бельгии, поближе к семье. Или я бы переехал туда, где хорошая погода. Мои дети очень привыкли к Лондону, так что можно было бы и остаться здесь. Не будем так далеко загадывать. Посмотрим», — приводит слова бельгийца официальный сайт «Челси».