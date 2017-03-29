Петржела: визиты Аршавина в мой кабинет напоминали кабаре

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела рассказал о зарплатах ведущих игроков петербургской команды во время его работы.
«Ведущие игроки «Зенита» запросто могли заглянуть в кабинет руководства «Газпрома», чтобы решить свои финансовые проблемы.
При Трактовенко я знал зарплаты подопечных, при Фурсенко это стало тайной. Знал только, что если новичок подписывал выгодный контракт, то Шава требовал на рубль больше. Вроде бы в шутку, но в каждой шутке…
Аршавин, конечно, умница, но его визиты в мой кабинет напоминали кабаре. Шоу для одного зрителя!» — поведал Петржела в интервью «Советскому спорту».