Платини мог стать жертвой заговора руководства ФИФА

Бывший президент УЕФА Мишель Платини, который был обвинён в коррупции и отстранён от всякой футбольной деятельности после скандала с получением в 2011 году денежного перевода в размере $ 2 млн из средств ФИФА, стал жертвой заговора в руководстве ФИФА с целью его недопущения до выборов президента организации, сообщает Le Monde.
По информации издания, экс-глава ФИФА Йозеф Блаттер обладал компрометирующими документами на каждого чиновника организации, чтобы использовать их для давления. Платини стал жертвой заговора в связи с тем, что нёс ответственность за то, что чемпионат мира 2022 года пройдёт в Катаре, а не в США. Таким образом, Мишеля решили отстранить от выборов главы ФИФА. Отмечается, что информатором о денежном платеже Платини был человек, который работал на Блаттера.