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Озил считает, что из него делают козла отпущения

29 марта 2017, среда. 21:11. Футбол
Полузащитник «Арсенала» Месут Озил пожаловался на то, что именно он чаще всего является игроком, которому достаётся больше всего критики, когда у лондонской команды возникают проблемы.

«Люди знают, чего я достиг. Я выиграл чемпионат мира, играл за „Реал“, в прошлом сезоне сделал 20 голевых передач. Когда у команды чёрная полоса, кого-то нужно выделить. К сожалению, чаще всего это я», — цитирует 28-летнего Озила интернет-издание Goal со ссылкой на Bild.

В нынешнем сезоне Озил провёл за «канониров» 31 матч во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 9 голевых передач.
Источник: Goal Сообщить об ошибке
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Арсенал Лондон Месут Озил
Новости. Футбол
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