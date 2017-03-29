Озил считает, что из него делают козла отпущения

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил пожаловался на то, что именно он чаще всего является игроком, которому достаётся больше всего критики, когда у лондонской команды возникают проблемы.
«Люди знают, чего я достиг. Я выиграл чемпионат мира, играл за „Реал“, в прошлом сезоне сделал 20 голевых передач. Когда у команды чёрная полоса, кого-то нужно выделить. К сожалению, чаще всего это я», — цитирует 28-летнего Озила интернет-издание Goal со ссылкой на Bild.
В нынешнем сезоне Озил провёл за «канониров» 31 матч во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 9 голевых передач.