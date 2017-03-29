Аморузо: в Неаполе Игуаин ощутит последствия своего решения перейти в «Ювентус»

Бывший нападающий «Ювентуса» и «Наполи» Никола Аморузо выразил мнение, что форвард туринской команды Гонсало Игуаин столкнётся с недовольством фанатов неаполитанского клуба. Аргентинский футболист перешёл из «Наполи» в «Ювентус» летом 2016 года, а 2 и 5 апреля проведёт свои первые матчи в Неаполе, после ухода из местного клуба.
«Игуаину предстоят две очень сложные игры в Неаполе. Там его уход из «Наполи» рассматривали как предательство. За время в этой команде он выступал выдающимся образом, вызвав любовь местных фанатов. Гонсало почувствует последствия своего решения перейти в «Ювентус» в тот момент, как ступит на поле в Неаполе. Иногда стадион «Сан-Паоло» во время матчей заряжает тебя энтузиазмом всего города, однако, когда дела плохи, атмосфера этой арены может тебя сжечь. В любом случае впечатления незабываемы», — цитирует Аморузо Football Italia.
«Наполи» 2 апреля примет «Ювентус» в матче 30-го тура чемпионата Италии, а 5-го числа сыграет на своём поле с туринцами в рамках полуфинала Кубка страны.