Тебас: слова Пике вызовут дополнительное напряжение между «Барсой» и «Реалом»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал слова защитника «Барселоны» Херарда Пике в адрес «Реала».
Пике раскритиковал «Королевский клуб», обвинив его в нечестных методах ведения борьбы. Кроме того, он сказал, что никогда не стал бы работать в «Реале», поскольку ему не нравятся ценности этого клуба.
«Пике совершил ошибку. Больше ничего по этому поводу сказать не могу. Не считаю, что его слова являются призывом к насилию, но они вызовут дополнительное напряжение между «Реалом» и «Барселоной», — приводит слова Тебаса Marca.