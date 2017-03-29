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Моуринью: в товарищеских матчах сборных посреди сезона нет смысла

29 марта 2017, среда. 23:01. Футбол
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выразил мнение относительно товарищеских матчей национальных сборных.

«Я полностью против товарищеских матчей сборных. Думаю, эти игры имеют смысл только перед стартом турнира. Например, за пару недель до старта чемпионата Европы или мира, но устраивать товарищеские матчи посреди сезона не имеет никакого смысла. Я не знаю, каким образом, но сразу два центральных защитника «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс и Крис Смоллинг вернулись из расположения сборной Англии с травмами», — цитирует Моуринью Sky Sports.
Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Юнайтед Сборная Англии — Футбол Жозе Моуринью Крис Смоллинг Фил Джонс
Новости. Футбол
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