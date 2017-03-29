Прядкин: за 25 лет российский футбол сделал огромный шаг в своём развитии

Президент РФПЛ Сергей Прядкин прокомментировал 25-летие российского чемпионата. 29 марта 1992 года состоялись четыре матча, давшие старт новому турниру.
«Чемпионат России по футболу достойно продолжил эстафету союзного соревнования клубов высшего дивизиона. За четверть века профессиональный футбол в России сделал огромный шаг в своём развитии. Мы по праву входим в шестёрку лучших европейских клубных турниров, являемся объединяющей структурой на постсоветском пространстве. Сегодня мы стоим на пороге качественных изменений, способных поднять отечественный футбол на новую высоту.
Поздравляю всех футболистов, тренеров, сотрудников клубов, ветеранов, создававших славную историю российского футбола, и конечно же, болельщиков с этой знаменательной датой. Впереди у нас яркое будущее. Футбол — это мы!» — цитирует Прядкина пресс-служба РФПЛ.
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