Болельщик сборной Шотландии сдержал обещание и сделал татуировку на пятой точке

Во время матча отборочного турнира чемпионата мира 2018 года Шотландия — Словения Стрэнг написал в «твиттере», что сделает татуировку с фразой Viva la Vida на заднице, если вышедший на 82-й минуте на поле нападающий Крис Мартин забьёт победный гол. Мартин отличился на 88-й минуте, и шотландцы победили со счётом 1:0.
Болельщик же сдержал своё слово и сделал татуировку. Песню Viva la Vida исполняет группа Coldplay, вокалистом которой является Крис Мартин — полный тёзка шотландского форварда. Теперь на пятой точке у Стрэнга красуются надписи Крис Мартин, Viva la Vida, счёт матча (1:0) и дата игры (26.03.17).
Фотографию можно посмотреть в «Твиттере»