Манчини может сменить Билича на посту главного тренера «Вест Хэма»

«Вест Хэм Юнайтед» рассматривает бывшего главного тренера «Интера» и «Манчестер Сити» Роберто Манчини в качестве возможного преемника наставника команды — Славена Билича, утверждает Daily Mail.
Контракт Билича истекает через год, но руководители «Вест Хэма» всерьёз задумались об отставке хорватского специалиста. После 29 туров «молотобойцы» занимают лишь 12-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, хотя на старте сезона клуб был нацелен на борьбу за выход в еврокубки.
Помимо Манчини в список кандидатов на пост нового главного тренера «Вест Хэма» также входят специалисты из Англии.