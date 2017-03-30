Моуринью: покупка Неймара у «Барселоны» невозможна

Наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью исключил вероятность покупки нападающего «Барселоны» Неймара.
«Я всегда стараюсь прагматично и объективно смотреть на то, что могу получить во время работы. Покупка Неймара — абсурд. Такой клуб, как „Барселона“, не захочет и не станет его терять.
Лионель Месси всё ещё молод, и впереди у него годы великолепной карьеры, но ему уже почти 30 лет. Неймар будет главной звездой „Барселоны“ после Лионеля. Думаю, подписание контракта с Неймаром равносильно проникновению в сейф. Невозможно», — цитирует Моуринью ESPN Brasil.