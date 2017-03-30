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Клаудио Тапиа стал новым президентом Федерации футбола Аргентины
30 марта 2017, четверг. 03:01.
Футбол
В Аргентине прошли выборы президента местной федерации футбола (AFA). Новым главой организации стал 49-летний
Клаудио Тапиа
, набравший 40 из 43 возможных голосов.
Прежний президент AFA, Луис Сегура, подал в отставку, после того как летом 2016 года был обвинён в мошенничестве.
Посмотреть фото можно в
официальном «твиттере» Федерации футбола Аргентины
.
Источник:
«Чемпионат»
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Сборная Аргентины — Футбол
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