Аллофс: «Вердеру» не придётся вести борьбу за сохранение прописки в Бундеслиге

Бывший спортивный директор бременского «Вердера» Клаус Аллофс адресовал слова похвалы команде. Аллофс считает, что «Вердер» обладает большим потенциалом.
«Считаю, что «Вердеру» не придётся вести борьбу за сохранение прописки в Бундеслиге. Футболисты этой команды обладают достаточно высоким классом. Правда, им придётся нелегко, это также надо принимать во внимание», — сказал Аллофс в интервью немецкому радио.
По итогам 25 туров чемпионата Германии бременцы набрали 29 очков и занимают 13-е место в турнирной таблице.