Ангелиси: ассоциация футбола Аргентины не контактировала с Сампаоли

Ассоциация футбола Аргентины (AFA) не контактировала с главным тренером «Севильи» Хорхе Сампаоли на предмет его работы у руля национальной команды. Об этом сообщил вице-президент AFA Даниэль Ангелиси.
«Это неправда, AFA не контактировала с Сампаоли. У меня отличные отношения с президентом «Севильи» Хосе Кастро и сотрудниками клуба, однако я с ними переговоров не вёл и даже не интересовался, есть ли такая возможность. На сегодняшний день ничего определённого сказать нельзя. Наставник сборной – Эдгардо Бауса. Нам не надо спешить, необходимо всё тщательно проанализировать», — цитирует Ангелиси Marca.
В матче 14-го тура отборочного турнира чемпионата мира аргентинцы на выезде проиграли боливийцам со счётом 0:2. Команда с 22 очками занимает 5-е место в турнирной таблице.