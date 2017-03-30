Экс-нападающий сборной ФРГ Зеелер прооперирован из-за ракового заболевания

Один из самых известных немецких футболистов, бывший нападающий сборной ФРГ и «Гамбурга» Уве Зеелер подвергся хирургическому вмешательству. У Зеелера была диагностирована злокачественная раковая опухоль в спине.
«Уже два года как спина беспокоила меня. К сожалению, врачи диагностировали раковую опухоль. Две недели назад нужно было срочно её удалять», — приводит слова Зеелера Bild.
Зеелер признавался лучшим футболистом года в ФРГ в 1960, 1964 и 1970 годах. В сезоне-1963/64 он с 30 голами стал лучшим бомбардиром Бундеслиги.