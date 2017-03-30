Артуро Видаль: в матчах с «Реалом» использую все шансы, чтобы забить

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Артуро Видаль обещает поклонникам команды воспользоваться в предстоящих матчах с мадридским «Реалом» всеми возможностями, чтобы поразить ворота соперника. Футболист сказал это после матча 14-го тура отборочного турнира чемпионата мира между сборными Чили и Венесуэлы. Видаль имел не один шанс забить, однако не воспользовался своими возможностями.
«В матчах с «Реалом» я использую все шансы, чтобы забить», — приводит слова Видаля AS.
С «Королевским клубом» немецкий гранд встретится в четвертьфинальных баталиях Лиги чемпионов. Первая игра состоится 12 апреля на поле мюнхенцев, ответная – 18 апреля.