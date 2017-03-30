Полузащитник «Боруссии» М Дахуд хочет перейти в «Боруссию» Д

Полузащитник мёнхенгладбахской «Боруссии» Махмуд Дахуд намерен сменить клубную прописку по окончании текущего сезона, передаёт WAZ.
Согласно информации источника, футболист хотел бы продолжить карьеру в дортмундской «Боруссии». Главный тренер дортмундцев Томас Тухель был заинтересован в услугах этого футболиста ещё перед стартом сезона.
Дахудом интересовался и «Ливерпуль», однако в итоге мерсисайдцы отказались от идеи приобретения игрока.
По итогам 25 туров чемпионата Германии Дахуд принял участие в 19 матчах, став автором 1 гола и 4 результативных передач.