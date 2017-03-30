Бельерин опроверг информацию о переговорах с «Барселоной»

Представители ближайшего окружения защитника лондонского «Арсенала» Эктора Бельерина опровергли информацию испанских СМИ о том, что он проводит переговоры с «Барселоной», передаёт испанское интернет-издание Sport.
Сообщалось, в частности, что спортивный директор каталонского клуба Роберт Фернандес вылетел в Англию, чтобы встретиться с игроком и провести с ним переговоры.
Ранее появилась информация, что «Барселона» рассматривает возможность приобретения Бельерина, однако в стане сине-гранатовых понимают, что осуществить трансферную сделку будет очень нелегко. Английский клуб в свою очередь расставаться с игроком не собирается.