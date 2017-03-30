Группа компаний Black Star музыкального исполнителя Тимура Юнусова, известного как Тимати, планирует создать в Москве футбольный клуб и футбольное агентство. Об этом сообщил соучредитель группы компаний Black Star Павел Курьянов.
«Стартовые вложения в проект в первый год оцениваем порядка 10 млн рублей. С нами в партнёрстве по футбольному направлению работает человек, у которого есть лицензия Российского футбольного союза. Одна из наших целей на ближайшие 3-5 лет — создание футбольного клуба. Будет ли он называться Black Star, „Москва“ или „Строгино“, мы пока не решили.
Без лишних надежд и напыщенности у нас есть желание дать рынку западный подход к этому бизнесу. Нам важна капитализация и интересный футбол, а не „распил“ государственных денег или „откаты“ от высоких зарплат игроков», — цитирует Курьянова ТАСС.