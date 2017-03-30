Фабрегас: восхищаюсь Месси, несмотря на все успехи, он очень скромный человек

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас высокого мнения о бывшем партнёре по «Барселоне» Лионеле Месси. Испанец отметил, что, несмотря на все успехи, аргентинец остаётся скромным человеком.
«Я восхищаюсь Месси, потому что он многого добился в футболе. То, как он относится к людям, как живёт бок о бок с женой и детьми, всё это заслуживает уважения. На сегодняшний день непросто оставаться скромным, особенно когда о вас постоянно говорят. Когда называют лучшим в мире. В такие моменты вы находитесь в нереальном мире. Поэтому я считаю фантастикой то, как Месси удаётся оставаться таким, какой он есть. Это мой друг», — цитирует Фабрегаса FourFourTwo.