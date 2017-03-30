«Боруссия» Д провела переговоры с Вайденфеллером о продлении контракта

Руководство и тренерский штаб дортмундской «Боруссии» хотели бы продлить контракт с голкипером команды Романом Вайденфеллером. Об этом сообщил спортивный директор немецкого клуба Михаэль Цорк.
«Мы знаем друг друга хорошо и понимаем, что можем ожидать друг от друга», — приводит слова Цорка Ruhr Nachrichten.
Вайденфеллер в свою очередь сказал: «У нас очень дружеские взаимоотношения. Вместе примем решение о том, что будет наилучшим развитием событий для клуба».
Действующее соглашение 36-летнего Вайденфеллера с «Боруссией» в силе до лета 2017 года.