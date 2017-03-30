«Крестовский» будет полностью построен к 31 марта

Стадион «Крестовский» в Санкт-Петербурге будет полностью построен к 31 марта. Об этом сообщил вице-губернатор региона Игорь Албин.
По его словам, в ближайшую пятницу генеральный подрядчик, компания «Метрострой», направит уведомление в Ростехнадзор о завершении работ. Ведомство вместе с Госстройнадзором проведёт проверку и после этого выдаст акт ввода стадиона в эксплуатацию.
Накануне в Санкт-Петербурге началась сертификация стадиона. В соответствии с требованием ФИФА все футбольные арены чемпионата мира по футболу должны в обязательном порядке пройти экологическую сертификацию и получить «зелёный сертификат».