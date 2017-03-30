Экс-игрок «Динамо» К Силва: увожу с собой украинскую культуру, которой проникся

Бывший защитник киевского «Динамо» Данило Силва прокомментировал решение покинуть команду, в которой играл с 2010 года. За время выступлений в Киеве бразилец стал двукратным чемпионом Украины, двукратным обладателем Кубка Украины и обладателем Суперкубка Украины.
«Прежде всего меня одолевает чувство грусти, ведь семь лет, проведённых в клубе, — это большой срок. Тяжело прощаться с «Динамо», я полюбил этот клуб, здесь прошли лучшие годы моей карьеры. Но таково моё решение – продолжить карьеру в Бразилии. Я переговорил с президентом клуба, объяснил ему, что это решение всей моей семьи. И президент пошёл мне навстречу.
Ещё с прошлого сезона я знал и чувствовал, что слишком нагружаю колено. В конце концов это привело в травме, и мне пришлось делать операцию. Я играл на пределе возможностей, не жалея себя, и постепенно нагрузки давали о себе знать. Но я хотел давать максимум для клуба. Сейчас я ещё в процессе восстановления, но уже через месяц или чуть больше я вернусь на поле.
Я увожу с собой в душе украинскую культуру, которой проникся. Для меня она так же ценна, как и моя родная, бразильская. Мне очень нравится народ Украины, ваша страна.
На самом деле, несмотря на ситуацию в Украине, в Бразилии достаточно игроков, которые хотели бы играть за «Динамо». Это великий клуб, и он всегда будет привлекать, притягивать к себе талантливых футболистов.
Хочу поблагодарить президента клуба, семью Суркисов, весь футбольный клуб «Динамо», его прекрасных болельщиков. «Динамо» однозначно навсегда останется в моём сердце. Желаю этому клубу только удачи и всегда быть чемпионами», — цитирует Силву пресс-служба «Динамо».