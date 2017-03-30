Боярский: видно, что Бельгия выше классом сборной России, футбол — не наша игра!

Известный актёр театра и кино, болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился впечатлениями от товарищеского матча, в котором сборная России в Сочи сыграла вничью с командой Бельгии — 3:3.
«Так тонко я вряд ли смогу разобраться в игре, но полагаю, что функционально у нас есть всё, но мастерства ещё не хватает. Посмотрите, как спокойно разыгрывала сборная Бельгии комбинации. Видно, что они классом выше. Футбол — не наша игра! Не европейский футбол наша игра. В хоккее мы ещё можем даже канадцев побить, но в футболе…
Бельгия — это маленькая европейская страна. С испанцами, итальянцами, англичанами, немцами нам не снилось и даже не приснится соперничать. Бывают чудеса, как помните, у „Рубина“, когда он обыграл „Барселону“. Но это исключение из правил», — цитирует Боярского «Спорт уик-энд».