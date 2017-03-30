«Марсель» хочет сохранить экс-игрока «Динамо» Ванкёра

Бывший полузащитник московского «Динамо» Вильям Ванкёр может задержаться в «Марселе». Футболист играет во Франции на правах аренды, а принадлежит «Роме», контракт с которой истекает летом 2018 года.
L’Equipe сообщает, что руководство «Марселя» хочет выкупить права на 28-летнего хавбека. На трансферном рынке Ванкёр оценивается в € 5,5 млн.
Также «провансальцы» не отказываются от идеи выкупить контракт нападающего «Суонси Сити» Бафетимби Гомиса. Контракт французского форварда истекает летом 2018 года, но «лебеди» не собираются удерживать футболиста.
На трансферном рынке Гомис, чей оклад в месяц составляет € 400 тыс., оценивается в € 7 млн.