Венгер: моё будущее? Продолжайте задавать те же вопросы, однажды я отвечу на них

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер, чей контракт с лондонцами истекает летом 2017 года, не захотел говорить о своём будущем. Ранее специалист уведомил руководство о желании продлить контракт на два года.
«Давайте не будем говорить о моём будущем сегодня. Должен ли я остаться ещё на два года? Моё сознание остаётся ясным, я знаю, чего хочу.
Мы должны сосредоточиться на том, что важно сейчас. Не нужно искать оправданий. Результаты не те, какие мы бы хотели видеть. У «Арсенала» прочная основа, но команда нуждается в усилении.
Снова о будущем? Продолжайте задавать те же вопросы. В один прекрасный день я отвечу на них», — цитирует Венгера Mirror.