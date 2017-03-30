Маркос Льоренте: жаль, что не смогу сыграть против «Реала»

Полузащитник «Алавеса» Маркос Льоренте выразил сожаление в связи с тем, что не сможет принять участие в предстоящем матче 29-го тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом». Трансферный лист Льоренте принадлежит «Королевскому клубу», и цвета «Алавеса» он защищает на правах аренды. В контракте между двумя клубами есть пункт о том, что в матчах между этими командами Льоренте не имеет права выходить на поле.
«Это матч, в котором хочет сыграть каждый футболист. Очевидно, мне очень жаль, что не смогу сыграть против «Реала». Но когда ты покидаешь «Реала» на правах аренды, то осознаёшь подобное развитие событий. Так что постараюсь думать об этом поменьше», — цитирует Льоренте Onda Cero.
Игра между «Реалом» и «Алавесом» состоится 2 апреля на поле «сливочных».