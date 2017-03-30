В Москве пройдёт вручение премии по спортивному маркетингу MarSpo Awards

Впервые в рамках конференции будет проводиться профессиональная премия в области спортивного маркетинга — MarSpo Awards. Премия ставит своей задачей определение лучших проектов в области спортивного маркетинга в России за 2015-2016 годы. В состав жюри MarSpo Awards вошли ведущие российские специалисты в сфере спортивного маркетинга. Оргкомитет MarSpo Awards получил более 90 проектов и кейсов от топовых российских клубов, спортивных лиг, агентств, брендов и СМИ. Отметим высокий интерес к премии среди профессионального сообщества.
На данный момент экспертное жюри оценивает поступившие проекты. Публикация шорт-листа премии назначена на 3 апреля 2017 года.
Очная защита проектов и торжественная церемония награждения победителей премии состоится 13 апреля на стадионе «Открытие Арена», на площадке конференции MarSpo.
В Москве пройдет вручение премия по спортивному маркетингу MarSpo Awards