Защитник «Эвертона» Мори может пропустить остаток сезона

Аргентинский защитник «Эвертона» Рамиро Хосе Фунес Мори получил серьёзное повреждение в матче отборочного турнира ЧМ-2018 с Боливией. Об этом сообщает пресс-служба «ирисок».
В ходе обследования врачи диагностировали у Мори повреждение колена. В матче с Боливией (0:2) защитник покинул поле на 36-й минуте.
На следующей неделе 26-летний футболист будет прооперирован и, скорее всего, пропустит остаток сезона. Рамиро Мори принял участие в 23 матчах за «Эвертон» в АПЛ (16 в основном составе) и отдал 1 результативный пас.