Давыдов получил повреждение мышц бедра, Л. Адриано тренируется индивидуально

Сегодня игроки «Спартака» провели на базе в Тарасовке тренировку в рамках подготовки к домашнему матчу 21-го тура РФПЛ с «Оренбургом». Форвард Луис Адриано занимался по индивидуальной программе. Не тренировался нападающий Денис Давыдов: у него повреждение мышц бедра. Как сообщает пресс-служба красно-белых, завтра он пройдёт медицинское обследование.
В занятии приняли участие игроки национальных команд, вернувшиеся сегодня в расположение столичного клуба. Это защитники Илья Кутепов, Георгий Джикия и Дмитрий Комбаров, полузащитники Денис Глушаков, Роман Зобнин, Александр Самедов, Джано, Ивелин Попов и Квинси Промес, нападающий Зе Луиш. На пятницу у «Спартака» запланирована одна тренировка.