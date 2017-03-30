«Андерлехт» подписал полноценный контракт с Теодорчиком

25-летний футболист был связан контрактными обязательствами с киевским «Динамо», но нынешний сезон проводил в «Андерлехте» на правах аренды. Руководство бельгийского клуба осталось довольно выступлением форварда и заключило с ним полноценную сделку, однако финансовые детали и сроки контракта неизвестны.
В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 41 официальном матче за «Андерлехт» и забил 28 голов.
Лукаш Теодорчик играл в «Динамо» с августа 2014 года. Контракт с киевлянами истекал летом 2019 года.
Фото можно посмотреть на официальной странице «Андерлехта» в "Твиттере".