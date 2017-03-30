Игрок «РБ Лейпциг» объяснил, почему потерял сознание в матче с «Вольфсбургом»

Полузащитник «РБ Лейпциг» Наби Кейта, потерявший сознание в матче 24-го тура немецкой Бундеслиги с «Вольфсбургом» (0:1), восстановился и готов помочь своей команде в поединке с «Дармштадтом 98». В интервью Sport Bild 22-летний футболист объяснил, почему потерял сознание.
«Я полностью восстановился и в состоянии сыграть в субботу, но последнее слово за тренером. Перед матчем с «Вольфсбургом» я плохо спал ночью. Кроме того, я недостаточно выпил воды и мало поел, чтобы выдержать напряжение в матче Бундеслиги», — рассказал Кейта.
Матч между «РБ Лейпциг» и «Дармштадтом» состоится 1 апреля.