Степашин: Миранчуку дурят голову! Не хочу, чтобы появился новый Саша Кокорин

Член попечительского совета общества «Динамо» и член совета директоров РЖД Сергей Степашин опроверг информацию о двукратном увеличении зарплаты нападающего бело-голубых Кирилла Панченко, а также высказался о ситуации полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.
«Как вы знаете, непосредственно в „Динамо“ никаких постов я не занимаю, но бросить любимую команду не могу. Мы создали экспертную группу, куда также входят Газзаев, Толстых, Лещенко. Так что я знаю всю обстановку. Информация, которую распространили сегодня, не соответствует действительности. Кирилл получает ту же зарплату, что и раньше, – да, она немаленькая, чуть больше миллиона. Но это лучший на сегодня бомбардир ФНЛ, лучший он и в „Динамо“.
Панченко также на связи с главным тренером сборной Станиславом Черчесовым, тот не выпускает Кирилла из поля зрения. Контракт, который подписали, нацелен на Премьер-Лигу – и за голы в высшем дивизионе предусмотрены увеличенные бонусы. Вот куда мы заглянули. Я вообще уверен, что у футболиста должна быть небольшая базовая зарплата, но серьёзные призовые и бонусы.
До сих пор не понимаю, почему, когда я входил в исполком РФС, моя инициатива по введению такого ограничения (потолка зарплат. — Прим. „Чемпионата“) не была поддержана. Зарплаты, которые есть сегодня, никак не соответствуют качеству футболистов. Этими огромными деньгами мы развалили трансферный и футбольный рынки.
Я вхожу в совет директоров РЖД и могу высказать это мнение: то, что делается вокруг Алексея Миранчука его агентами, не лезет ни в какие ворота. Парню дурят голову! Не хочу, чтобы появился новый Саша Кокорин. Что касается Панченко, то он свои деньги отрабатывает. И зарплата у него, к слову, в два раза меньше, чем у Погребняка, который сидит на лавке. Но это привет тем, кто его привёл», — цитирует Степашина «Спорт-экспресс».