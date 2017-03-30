Креспо: промахи Игуаина в больших матчах — следствие его проблем с психологией

Бывший форвард сборной Аргентины Эрнан Креспо выразил мнение, что нападающий «альбиселесте» Гонсало Игуаин испытывает психологические проблемы во время важных матчей.
Игуаин был одним из самых критикуемых игроков сборной Аргентины после своих промахов в проигранных финалах ЧМ-2014 и Кубков Америки 2015 и 2016 годов.
«Почему с Игуаином происходят такие вещи в больших матчах? Это вопрос к психологу, а не ко мне. Это следствие проблем с психологией, а не техникой. Промахи в финалах являются частью его карьеры, и, судя по всему, он не может о них забыть», — цитирует Креспо Football Italia.