Порошенко обсудил с премьером Испании ситуацию вокруг Зозули

Президент Украины Пётр Порошенко обсудил с премьером Испании Мариано Рахоем ситуацию вокруг украинского нападающего Романа Зозули.
Зозуля, который принадлежит «Бетису», в конце января перешёл в «Райо Вальекано» на правах аренды. Однако против перехода выступили фанаты мадридской команды, которые считают, что 27-летний форвард придерживается нацистских взглядов. Вследствие этого руководство клуба отказалось от услуг Зозули. ФИФА разрешила игроку перейти в любой клуб из чемпионата, который начинается в 2017 году, несмотря на достижение лимита переходов по ходу одного сезона.
«Ситуация с Романом Зозулей является результатом тщательно спланированной пропагандистской кампании в духе гибридной войны России против Украины», — процитировал президента Украины его пресс-секретарь Святослав Цеголко на своей странице в «Фейсбуке».
Порошенко также поблагодарил испанское правительство за чёткую позицию в поддержке украинского футболиста.