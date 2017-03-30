Форвард «Крыльев Советов» Паскуато хотел бы поработать с Каррерой

Итальянский нападающий «Крыльев Советов» Кристиан Паскуато рассказал о желании поработать с главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой. Форвард был арендован самарским клубом у «Ювентуса» до конца сезона-2016/2017 с приоритетным правом выкупа.
«Я знаю, что соглашение предусматривает право выкупа, но новостей по этому поводу у меня нет.
Сейчас моя цель — закончить сезон наилучшим образом, а потом будет время подумать о будущем.
Я не скрываю, что хотел бы оказаться у итальянца, с которым я уже работал пусть и не продолжительное время (в „Ювентусе“. — Прим. „Чемпионата“) и который в России ведёт свою команду к победе в чемпионате. Кто знает!» — поведал 27-летний Паскуато в интервью TuttoJuve.