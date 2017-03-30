Бюро совета ФИФА рекомендовало дать Европе 16 прямых путёвок на ЧМ-2026

Бюро совета ФИФА согласовало рекомендованное распределение мест на чемпионате мира 2026 года, где выступят 48 сборных.
Была дана рекомендация предоставить конфедерациям следующее количество мест на турнире: Европа – 16 сборных, Африка – 9, Азия – 8, Южная Америка – 6, Северная и Центральная Америка, а также страны Карибского бассейна – 6, Океания – 1. Ещё две путёвки должны быть разыграны в турнире плей-офф. Хозяин попадёт на турнир без отбора, а его место будет взято из квоты конфедерации.
Совет ФИФА рассмотрит рекомендацию на заседании 9 мая в Бахрейне.