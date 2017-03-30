«Локомотив» заинтересовался проведением тренировок и матчей на стадионе «Фишт»

«Локомотив» рассматривает возможность проведения тренировок и матчей на сочинском стадионе «Фишт». Московский клуб уже обсудил этот вопрос с министерством физической культуры и спорта Краснодарского края. Об этом рассказала министр спорта Кубани Людмила Чернова, пишет «Юга.ру».
Чернова заявила, что это был первый, неофициальный запрос, и такой интерес позволяет думать о том, что арена будет востребована.
Также министр спорта выразила надежду, что 2 мая в финале Кубка России, который пройдёт на стадионе «Фишт», сыграют «Локомотив» и «Рубин».
«Хотелось бы, чтобы в финале играли команды достаточно высокого уровня, которые ещё отбираются и станут известны 6 апреля. Если это будут «Локомотив» и «Рубин», матч будет очень интересным и соберёт большое количество зрителей. Нам нужно зрелище, поэтому нам хотелось бы, чтобы игра состоялась в таком составе, хотя команды, которые выйдут в финал, достойны победы, и мы будем рады их видеть», — сказала Чернова.
В первом полуфинальном матче Кубка России «Локомотив» встретится с «Уфой» (5 апреля), а во второй паре «Рубин» сыграет с «Уралом» (6 апреля).