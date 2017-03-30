Зозуля: люди говорят слово «фашист», ничего обо мне не зная

Нападающий «Бетиса» Роман Зозуля рассказал, как воспринял срыв аренды в «Райо Вальекано». Руководство «пчёл» было вынуждено прислушаться к фанатам, обвинившим футболиста в фашистских взглядах.
«Когда я туда попал и увидел всю ситуацию своими глазами, мне стало очень больно за тех ребят и за свою страну. Люди позволяют себе открывать рот и говорить слово „фашист“, не зная ничего ни о самом этом слове, ни обо мне. Я помогал, помогаю и буду помогать нашим ребятам. Я общался со многими футболистами в Испании, и все говорят: «Случись такое в Испании, Роман, мы бы делали так, как делаешь ты, 100%. И если бы мы так же приехали в другую страну и к нам так отнеслись, было бы очень больно“.
Очень многие относятся с пониманием и предлагают свою помощь. Здесь вообще мало знают про нашу войну. Когда всё только начиналось, этому в новостях практически не уделялось внимания. И мало людей в Испании знают, что у нас по сей день продолжаются военные действия и каждый день гибнут люди. Обидно мне, что они вышли, покричали, поставили мне клеймо „фашист“ и разошлись по домам. Они не видят того, что изо дня в день у нас происходит, они живут той мифической пропагандой, что на Украине все нацисты и фашисты. Обидно, что из-за того, что человек любит и защищает свою страну, он не может заниматься своим любимым делом. Можно сказать, чего они хотели — они добились. И я бы не хотел, чтобы эти люди почувствовали то, что чувствует украинский народ. Я не собираюсь опускать руки, я украинец и остаюсь им до конца. Всегда буду стоять на своём, и ничто не поменяет моего мнения, даже такая вот ситуация. Верю, что всё будет хорошо как у меня, так и у моей страны.
Знаете, такое ощущение, да в принципе это не ощущение, что кому-то эта война выгодна. Пока наши патриоты, настоящие украинцы, наши братья погибают, какие-то твари наживаются на этом, зарабатывают на этой войне, набивают свои карманы кровавыми деньгами своего народа. Пока они не высосут и не вытрясут всё до последнего, мы так и будем терять лучших людей нашей страны. Мы каждый день молимся и переживаем за наших ребят, которые на передовой. Поскорее бы это всё закончилось, уж очень много Украина потеряла своих братьев, своих отцов и сыновей за такой промежуток времени. А потом мы будем разбираться с теми, кто эту кашу заварил и кому это всё нужно было», — сказал Зозуля в интервью TUA.